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Aparece hombre sin vida en La Colorada, Mpio. de Mexquitic

Vecinos lo encontraron en la calle principal, ya estaba en estado de descomposición

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Aparece hombre sin vida en La Colorada, Mpio. de Mexquitic
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      Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en estado de descomposición, fue encontrado en la comunidad de La Colorada, en el municipio de Mexquitic de Carmona, por ahora se desconoce la causa de la muerte aunque la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones para esclarecer el hecho.

      Fue cerca de las diez de la mañana de este domingo, que vecinos de la comunidad descubrieron el cuerpo tirado a la orilla de la calle San Luis, cerca del número 271, dando aviso a las autoridades.

      Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic se dirigieron al lugar y una vez que verificaron el hallazgo procedieron a acordonar el área en espera del resto de las autoridades.

      Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, estableciendo que ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y se le envió al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y conocer las causas de la muerte.

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      Peritos de la Fiscalía General del Estado, por su parte, inició la carpeta de investigación para esclarecer el hecho y determinar si hay o no delito que perseguir. 

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