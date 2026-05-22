Aprehenden a dos por manipulación digital de identidad

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó el 21 de mayo de 2026, una orden de aprehensión en contra de dos mujeres, a quienes se les imputa un delito contra la identidad de las personas; dicha orden fue librada por un Juez de Control de la Primera Región del Estado.

De acuerdo con los hechos, las imputadas presuntamente utilizaron de manera deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas de la víctima, encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital al emplear, sin autorización, la representación visual e identidad pública del pasivo del delito, para construir contenidos simulados con apariencia de autenticidad.

Con ello, existen bases para considerar que se generó una afectación en la imagen, honor, reputación pública e integridad moral de la persona que denunció dichos agravios.

La Fiscalía potosina desarrolló las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

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Tras informarles sobre el motivo de su detención, a las imputadas se les hizo saber sus derechos constitucionales y fueron trasladadas e ingresadas al centro de reinserción social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Será durante este día cuando se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación por parte de la FGESLP, en la que el Juez resolverá su situación jurídica conforme a los plazos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía para tutelar la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como garantizar que cualquier hecho con apariencia de delito sea investigado y juzgado conforme a Derecho.