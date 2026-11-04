Aprehenden a pareja involucrada en el homicidio de menor

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El pasado 27 de septiembre, en el municipio de Zaragoza, una persona menor de edad ingresó a un hospital con heridas por arma de fuego. Momentos después, falleció a causa de las lesiones.

Este martes, la Fiscalía General del Estado informó sobre la cumplimentación de órdenes de aprehensión relacionadas con este caso. Un hombre y una mujer fueron detenidos: Adolfo "N" y Virginia "N", por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado agravado.

De acuerdo con las diligencias de la Fiscalía, agentes de la Policía de Investigación tomaron conocimiento ese mismo día sobre el fallecimiento del menor, quien había sido víctima de hechos suscitados afuera de su domicilio en la colonia La Sauceda del municipio referido.

Derivado de los actos de investigación, se logró establecer la probable participación de los ahora imputados, por lo que se solicitaron y obtuvieron los mandamientos judiciales correspondientes.

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En cumplimiento de estos, elementos ministeriales implementaron acciones operativas en el municipio de Zaragoza, donde lograron localizar y detener a ambas personas.

Tras informarles detenerlos, los agentes investigadores realizaron su traslado a la capital potosina, quedando internos en el penal de La Pila, a disposición de la autoridad judicial que los requiere.