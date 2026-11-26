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La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Esteban "N", por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos en el municipio de Villa de Reyes.

De acuerdo con los antecedentes integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 17 de octubre de 2026, al exterior de un domicilio ubicado en la localidad de Calderón. En ese lugar, el señalado presuntamente agredió a la víctima en repetidas ocasiones con un arma punzocortante, ocasionándole diversas lesiones que requirieron atención médica de urgencia.

Derivado de las investigaciones realizadas por personal del Ministerio Público, se obtuvieron los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación (PDI), realizaron las acciones operativas que permitieron cumplimentar el mandamiento en calles de la colonia San Cristóbal, en el mismo municipio.

Por lo anterior, Esteban "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, para continuar con las diligencias respectivas y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

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