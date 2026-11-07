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Aprehenden a sujeto señalado de asesinar a su abuelo

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a sujeto señalado de asesinar a su abuelo
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      TAMPACÁN.- Un hombre que habría privado de la vida a su abuelo de 94 años de edad, fue capturado por efectivos de la PDI en el municipio de Tampacán.

      Se trata de Herlindo "N", quien ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado agravado, luego de ser señalado como probable responsable de la muerte de un familiar de 94 años de edad, a quien presuntamente atacó con un objeto de madera.

      De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, dentro de una vivienda ubicada en la localidad de Chiconamel, perteneciente al municipio de Tampacán.

      Las investigaciones establecieron que el ahora imputado presuntamente agredió a su familiar de avanzada edad, golpeándolo con un objeto de madera y causándole lesiones de gravedad que finalmente le provocaron la muerte.

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      Tras iniciar las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron identificar al probable responsable y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.

      El mandato judicial fue cumplimentado en la colonia Zacatipán, del municipio de Tamazunchale, donde Herlindo "N" fue detenido y posteriormente puesto a disposición de un Juez de Control.

      Durante la audiencia inicial, representantes del Ministerio Público de la Delegación Sexta presentaron los datos de prueba recabados durante la investigación, con los cuales consiguieron que la autoridad judicial dictara auto de vinculación a proceso por homicidio calificado agravado. 

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