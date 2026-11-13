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Apresan a par de farderos, objetivos prioritarios

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Apresan a par de farderos, objetivos prioritarios
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      Por el delito de robo a comercio, agentes de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a Jesús "N", de 30 años y Paulina "N", de 28 años, señalados por presuntamente sustraer diversos artículos de higiene personal de un establecimiento comercial. 

      Derivado de una atención ciudadana por robo, los señalados fueron asegurados en la colonia Quintas de la Hacienda, donde presuntamente habrían intentado salir de un establecimiento comercial sin realizar el pago de diversa mercancía. 

      Ambas personas son consideradas objetivos y generadoras de incidencia delictiva, por contar con distintas detenciones previas por robo a comercio, violencia familiar y narcomenudeo. 

      Finalmente, tras concluir con su certificación médica, la mujer y el hombre detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde la parte afectada formalizará su denuncia.

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