Seguridad

Arde autobús sobre la Ciudad Valles-Rayón

Había salido de la ciudad de San Luis con destino a Ciudad Valles

Por Huasteca Hoy

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
TAMASOPO.- Un autobús de la línea Autonaves se incendió por completo debido a una probable falla mecánica, sobre la autopista Valles-Rayón.

La unidad, con número económico 1580, había salido de la ciudad de San Luis Potosí con destino a Ciudad Valles.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera de cuota, en el tramo que va del acceso a Tamasopo hacia la caseta de Tambaca.

El chofer, Soriano S., de 28 años de edad, se percató de que salía humo de la parte trasera y de inmediato se orilló.

A pocos metros se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes, al notar que la unidad estaba en llamas, solicitaron apoyo por radio y ayudaron a evacuar al conductor y a los pasajeros. En cuestión de minutos, el autobús quedó reducido a chatarra. Se presume que el incendio se originó por una falla mecánica, posiblemente porque las balatas quedaron pegadas, generando fricción que encendió un neumático.

Posteriormente arribaron, provenientes de Ciudad Valles, elementos del Cuerpo de Bomberos y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes se encargaron de sofocar las llamas.

Conductor choca contra árbol y poste en Ciudad Valles... y escapa a pie
El vehículo quedó destrozado tras el impacto en la colonia Vista Hermosa; autoridades lo aseguraron y lo turnaron a la Fiscalía

Fallece contador en accidente automovilístico
El vehículo que conducía se estrella contra un muro de concreto

