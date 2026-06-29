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Arde basura de reciclaje en una vivienda

El hecho alarmó a los vecinos de Villa Real, aunque no hubo tragedias

Por Redacción

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Arde basura de reciclaje en una vivienda
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      Una vivienda donde se acumula basura de reciclaje, en especial madera y neumáticos, fue escenario de un aparatoso incendio que por fortuna no dejó desgracias que lamentar aunque las llamas alcanzaron dimensiones considerables.

      La tarde de este domingo se reportó a las corporaciones de auxilio que una casa se estaba incendiando en el fraccionamiento Urbi Villa Real, perteneciente al municipio de Pozos.

      Personal de Protección Civil de ese municipio acudió a prestar ayuda y se estableció que las llamas iniciaron en el patio trasero de la vivienda, en donde se habían acumulado montones de llantas viejas, cajas de madera y demás basura para reciclar.

      Incluso, en el patio de enfrente también había montañas de la misma basura, porque lo que se temía que el fuego se extendiera por todo el inmueble.

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      Los socorristas de Protección Civil Municipal procedieron a combatir las llamas, que ya alcanzaban una altura considerable y en pocos minutos el incendio pudo ser controlado evitando cualquier riesgo de alguna tragedia.

      Por suerte nadie resultó lesionado y los bomberos hicieron algunas recomendaciones a los habitantes para evitar este tipo de siniestros, no se informó la causa del hecho.

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