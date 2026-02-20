logo pulso
Seguridad

Arde camión de personal en avenida San Pedro

El incendio ocurrió durante la madrugada a la altura de Los Arcos; no se reportan personas lesionadas

Por Redacción

Febrero 20, 2026 07:47 a.m.
A
Arde camión de personal en avenida San Pedro

Un camión de transporte de personal se incendió durante la madrugada de este miércoles sobre la avenida San Pedro, a la altura de Los Arcos, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Municipal, quienes acudieron al sitio para sofocar el fuego y resguardar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los tripulantes lograron salir a tiempo de la unidad y fueron puestos a salvo, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Tras varios minutos de labores, el incendio fue controlado por los equipos de emergencia. Hasta el momento no se han informado las causas que originaron el siniestro y se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles.

