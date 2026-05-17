Arde camioneta en plena Salvador Nava
El fuego fue controlado con un extintor de la propia camioneta, evitando que se propagara y causara daños mayores.
Una camioneta JAK modelo reciente sufrió un conato de incendio en la parte del motor cuando circulaba sobre los carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de Plaza Tangamanga, con dirección hacia la Zona Universitaria.
El incidente fue controlado con un extintor de la propia camioneta, evitando que el fuego se propagara.
Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al lugar para asegurar la vialidad y prevenir accidentes en la zona.
no te pierdas estas noticias
Arde camioneta en plena Salvador Nava
Redacción
El fuego fue controlado con un extintor de la propia camioneta, evitando que se propagara y causara daños mayores.
Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita
Redacción
El conductor del Jeep sufrió golpes leves tras impactar la parte trasera de un tráiler estacionado.
Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales
Redacción
El conductor abandonó la unidad tras derribar dos postes y un transformador en Morales.