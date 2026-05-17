Arde camioneta en plena Salvador Nava

Una camioneta JAK modelo reciente sufrió un conato de incendio en la parte del motor cuando circulaba sobre los carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de Plaza Tangamanga, con dirección hacia la Zona Universitaria.

El incidente fue controlado con un extintor de la propia camioneta, evitando que el fuego se propagara.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos acudieron al lugar para asegurar la vialidad y prevenir accidentes en la zona.