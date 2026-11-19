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Un hombre que la mañana de este miércoles caminaba por avenida Carranza terminó falleciendo en el hospital, a causa de las heridas provocadas por una pipa de gas que lo arrolló en el cruce con Tomasa Esteves.

Respondía al nombre de Miguel Raúl Estevane Franco, de 81 años, quien alrededor de las nueve de la mañana, al cruzar por la calle referida, por el antiguo Cine Avenida, quedó debajo de una pipa de la empresa Gas Villa de Reyes que no le cedió el paso.

El hecho ocurrió cuando el conductor, que circulaba sobre Carranza con dirección a Morales, viró hacia su derecha para incorporarse a Tomasa Esteves, tratando de anticiparse al cruce del peatón, al que terminó pasándole por encima uno de los neumáticos de la pesada unidad, provocándole graves heridas.

Testigos de inmediato reportaron el hecho a las autoridades, así como a los cuerpos de emergencia que arribaron al sitio para trasladar a Miguel Raúl al IMSS de Nicolás Zapata para su atención especializada. Sin embargo, minutos después, el hombre falleció a causa de las lesiones, de acuerdo con sus familiares.

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En el lugar permanecieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, quienes tomaron conocimiento del hecho y detuvieron al conductor, además de asegurar la unidad, para ponerlos a disposición del Ministerio Público, para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con cifras publicadas por el colectivo Pedaleando SLP, obtenidas del Ayuntamiento de la capital, en 2025 ocurrieron 2 mil 404 siniestro viales, lo que equivale a más de seis al día, en donde 303 personas resultaron lesionadas y 19 murieron en el lugar, 13 de ellos eran peatones, ciclistas o motociclistas. Asimismo, se registran 54 siniestros contra personas de a pie, en donde 58 resultaron lesionadas y una perdió la vida en el lugar.