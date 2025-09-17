Aseguran a mujer por intento de fraude en Inbursa
Una mujer es asegurada en Inbursa por intentar cometer fraude con identificaciones falsas.
Una mujer fue asegurada tras intentar cometer un fraude en una sucursal bancaria de Grupo Inbursa, informaron autoridades estatales.
Según los datos oficiales, la mujer ingresó al banco con identificaciones presuntamente apócrifas pertenecientes a otra persona, con la intención de sustraer dinero. No llegó a hacerse ninguna transacción debido a que el gerente de la sucursal advirtió irregularidades en la documentación presentada, lo que motivó que alertara a las autoridades.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el C5i2, acudieron al lugar una vez recibido el reporte. Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que definirá su situación legal.
