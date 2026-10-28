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Aseguran dosis de marihuana al norte de la ciudad

Por Redacción

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran dosis de marihuana al norte de la ciudad
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       En las colonias Angostura Norte y Manuel José Othón, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital aseguraron diversas dosis de marihuana.

      En el primer caso, durante un recorrido sobre la calle San Ángel, los agentes detectaron a un hombre que cometía una falta administrativa. Al realizarle una inspección preventiva, localizaron una bolsa con aproximadamente 9.8 gramos de marihuana. Ante el hallazgo, se procedió con la detención de Luis “N” de 19 años.

      En una segunda intervención, en el cruce de las calles Mauricio Zavala y José María Flores, de la colonia Manuel José Othón, oficiales de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción localizaron un vehículo Kia K3 negro, con tres personas a bordo, las cuales al percatarse de la presencia policial, huyeron en distintas direcciones.

      Durante la inspección del vehículo, se encontraron cuatro bolsas con aproximadamente 31.9 gramos de hierba con marihuana, por lo que los indicios fueron asegurados.

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      Finalmente en ambos casos se informó de los hechos a la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

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