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Seguridad

Aseguran más de 5 kilos de cristal en Matehuala

Un hombre fue detenido durante un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado

Por Redacción

Mayo 07, 2026 11:07 a.m.
A
Aseguran más de 5 kilos de cristal en Matehuala

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, fue detenido un hombre y asegurados más de cinco kilogramos de presunta droga sintética en el municipio de Matehuala.

De acuerdo con la dependencia estatal, los hechos derivaron de labores de inteligencia y operativos realizados en la colonia San Miguelito, donde elementos de la Guardia Civil Estatal observaron a un hombre salir de un inmueble con una bolsa negra.

Según el reporte oficial, al notar la presencia policial, el sujeto intentó huir y dejó caer diversas dosis de presunta droga, por lo que fue detenido. Desde el exterior del inmueble, los agentes detectaron otros indicios al interior, por lo que el lugar fue resguardado.

Posteriormente, la autoridad judicial otorgó una orden de cateo para el domicilio señalado. En la diligencia participaron elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado.

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Durante la revisión, las autoridades aseguraron más de cinco kilogramos de presunto cristal, además de básculas tipo gramera, una báscula digital y máquinas selladoras al calor.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

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