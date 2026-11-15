Atienden fugas por cilindros averiados

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Dos fugas de gas por cilindros en mal estado pudieron controlar brigadistas de Protección Civil de Villa de Pozos tanto en la cabecera municipal como en el fraccionamiento La Campiña, alejando de esta forma cualquier peligro para la población. En un caso, habitantes de una vivienda de la calle 5 de Mayo reportaron un fuerte olor a gas LP que provenía de su cilindro con capacidad de 30 kilos; los socorristas acudieron a prestar ayuda y luego de revisar el contenedor se percataron que por la parte inferior se escapaba el combustible ya que estaba en malas condiciones.

Asimismo, los bomberos de PCM acudieron a atender otro reporte, este en La Campiña, donde también había fuga de gas en un cilindro con falla similar al anterior con avanzada corrosión en el fondo. En los dos casos los cilindros de color amarillo, al parecer de la misma compañía gasera, tuvieron que ser retirados para evitar así algún riesgo que ponga en peligro a las personas.

Se emitieron las recomendaciones de seguridad respectivas como el revisar periódicamente los cilindros y no manipularlos sin los conocimientos necesarios, así como reportar posibles riesgos a los cuerpos de emergencia.