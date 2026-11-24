Atrapan a menor robando autopartes en un yonke
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En la colonia Rancho Nuevo, un adolescente de 17 años quedó detenido, luego de ser sorprendido por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad robando distintas autopartes en un yonke. El señalado fue reportado por un civil por un presunto robo, por lo que los municipales terminaron asegurándolo y poniéndolo a disposición conforme a los protocolos para menores.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en el interior de un yonke, donde el adolescente fue sorprendido presuntamente sustrayendo distintas autopartes como rines, cables de cobre y una bomba de agua.
La corporación dio a conocer que fue conforme a los protocolos, y dando aviso a sus padres, que el menor fue trasladado a la comandancia municipal para la certificación médica y posterior puesta a disposición de Fiscalía General del Estado, en donde se definirá su situación jurídica.
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