Atrapan a otro "narco" en la Central de Abastos

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En la Central de Abastos, más de 90 bolsas con cristal le fueron decomisadas a un presunto narcomenudista, quien también fue detenido por oficiales de la Guardia Municipal de la capital.

De acuerdo con información oficial, agentes municipales de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR) detuvieron a un hombre de 29 años, al ser detectado en posesión de 98 bolsas cristal, con un peso aproximado de 37.9 gramos.

El detenido en este reciente hecho, identificado como Juan "N" de 29 años y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en delitos contra la salud.

Con esta intervención, la Municipal ya suma 24 en la zona de Abastos en lo que va del año, puesto que ese punto de la ciudad se mantiene como una zona de atención prioritaria para las autoridades, destacó la corporación. Además, se han asegurado más de 1,500 dosis de presuntas sustancias ilícitas, "reflejo de la presencia operativa y el seguimiento permanente para inhibir actividades relacionadas con el narcomenudeo".

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Asimismo, la Policía de la Capital aseguró que estos aseguramientos aportan elementos para que las autoridades ministeriales estatales y federales profundicen las investigaciones sobre el posible origen y distribución de estas sustancias, así como la eventual participación de otras personas.