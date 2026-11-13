Atrapan a supuesta desplazadora de tarjetas

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Una mujer venezolana fue detenida, señalada por presuntamente despojar de su tarjeta bancaria a una persona adulta mayor para retirar dinero de su cuenta, en un cajero automático ubicado sobre la carretera 57, en la zona de Valle Dorado.

La mujer fue identificada como Mónica "N", de 46 años, originaria del país sudamericano y tras su detención, los elementos estatales realizaron una consulta en los sistemas institucionales de información, donde se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León, por un delito similar, antecedente por el que las autoridades investigan su posible relación con actividades delictivas conocidas como desplazamiento de tarjetas bancarias.

La detenida quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica.

Esta intervención se registró durante recorridos de seguridad y vigilancia del Operativo Galerías, mediante los cuales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene presencia en zonas comerciales, bancarias y de alta afluencia.

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