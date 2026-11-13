logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a supuesta desplazadora de tarjetas

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a supuesta desplazadora de tarjetas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una mujer venezolana fue detenida, señalada por presuntamente despojar de su tarjeta bancaria a una persona adulta mayor para retirar dinero de su cuenta, en un cajero automático ubicado sobre la carretera 57, en la zona de Valle Dorado.

      La mujer fue identificada como Mónica "N", de 46 años, originaria del país sudamericano y tras su detención, los elementos estatales realizaron una consulta en los sistemas institucionales de información, donde se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León, por un delito similar, antecedente por el que las autoridades investigan su posible relación con actividades delictivas conocidas como desplazamiento de tarjetas bancarias.

      La detenida quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la determinación de su situación jurídica. 

      Esta intervención se registró durante recorridos de seguridad y vigilancia del Operativo Galerías, mediante los cuales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene presencia en zonas comerciales, bancarias y de alta afluencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Carambola en avenida Carranza deja sólo daños
      Carambola en avenida Carranza deja sólo daños

      "Carambola" en avenida Carranza deja sólo daños

      SLP

      Pulso Online

      Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del accidente sin heridos

      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde
      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

      Fotos | Aparatoso choque en carretera a Rioverde

      SLP

      Redacción

      Al menos tres vehículos resultaron con cuantiosos daños materiales

      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres
      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

      Reporta Cruz Roja rescate en la 57, tras choque de tráileres

      SLP

      Pulso Online

      El accidente ocurrió en el kilómetro 57 de la carretera Monterrey–Matehuala, donde se desplegó un operativo de rescate.

      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias
      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias

      Reabren todas las vialidades en la capital tras lluvias

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC pide a los automovilistas manejar con precaución