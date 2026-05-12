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Bache provoca accidente de motociclista en avenida Colorines

Paramédicos brindaron primeros auxilios al joven motociclista lesionado en el accidente frente al Deportivo Universitario.

Por Redacción

Mayo 12, 2026 11:48 a.m.
A
Foto: Teodor Blanco/Pulso

Foto: Teodor Blanco/Pulso

Un joven motociclista resultó lesionado al caer a un bache en avenida Colorines, frente al Deportivo Universitario (UDU).

El reporte a las autoridades fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el motociclista de una aplicación móvil iba sobre la avenida Paseo de los Colorines, con dirección a la avenida Ricardo B. Anaya y al pasar frente al deportivo cae a un bache y pierde el control hacia su izquierda para derrapar, subirse al camellón central y chocar con un árbol.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios para determinar su estado de salud.

Peritos de la SSPC municipal tomaron conocimiento del suceso.

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