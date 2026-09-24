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Seguridad

Balean y asesinan a uno en Prados de San Vicente

Dos personas fueron alcanzadas por las balas en un ataque directo; una sobrevivió

Por Redacción

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Balean y asesinan a uno en Prados de San Vicente
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      La noche del pasado martes, en la colonia Prados de San Vicente, un ataque armado dejó a una persona sin vida y a una lesionada. Autoridades iniciaron una carpeta de investigación.

      Alrededor de las 22:00 horas, en la Plaza del Cóndor y la calle 99, finalizó violentamente una persecución de unos sujetos contra sus dos víctimas, a bordo de sus motocicletas. De acuerdo con versiones de los vecinos, los atacantes habrían portado armas de grueso calibre. Tras el atentado, los reponsables se dieron a la fuga inmediatamente, sin que hasta ahora las autoridades hayan dado con su paradero.

      Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para encontrar ya sin vida a un individuo del que por el momento se desconoce su identidad. Por otra parte, la persona herida por impacto de bala fue trasladada de emergencia una clínica del Seguro Social, para su atención médica.

      Momentos después del arribo de las asistencias médicas, al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes aseguraron la escena del crimen, a la espera de que la Policía de Investigación iniciara la carpeta de investigación para esclarecer el caso. 

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