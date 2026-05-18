Bloqueo afecta tramo de carretera Querétaro-SLP
El cierre está cerca del kilómetro 034+400 de la 57
La Guardia Nacional informó de un cierre total de circulación por presencia de personas en la carretera 57.
El bloqueo está cerca del km 034+400, de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, según se reporta.
Los manifestantes afectan la vialidad en ambos sentidos, por lo que se pide a los automovilistas manejar con precaución.
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Francisco "N" trasladaba al grupo de personas sobre la carretera 57, tramo Matehuala-Monterrey
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