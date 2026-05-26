Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de un hombre por portación de arma prohibida en la Progreso.
En patrullajes preventivos sobre las calles Ampere y Camino Real a Guanajuato, los oficiales detectaron en circulación una camioneta cuyo conductor ingería bebidas alcohólicas.
El individuo de 26 años mostró una actitud agresiva al hacer contacto, por lo que se le indicó de una revisión preventiva.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el proceso, se le encontró un bate de beisbol en color negro con tornillos en la punta por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Rescatan a un perrito macheteado en la Progreso
Oficiales de la Jefatura de Protección Animal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, atendieron un reporte ciudadano por presunto maltrato animal en la colonia Nueva...
no te pierdas estas noticias
Cae agresivo sujeto portando un bat con tornillos
Redacción
El detenido fue puesto a disposición tras el hallazgo del arma prohibida en la Progreso
Detiene GCE a 31 personas en 24 horas
Redacción
Aseguran droga, vehículos robados y un arma corta durante operativos en SLP
Denuncian robo violento en pleno centro de Villa Hidalgo
Flor Martínez
Las víctimas reportaron la falta de patrullajes y la tardía llegada de corporaciones