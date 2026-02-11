Cae "El Topo" tras persecución y volcadura en la capital

Un hombre identificado con el alias de "El Topo", considerado objetivo prioritario por su presunta relación con al menos 10 robos a casa habitación con violencia, fue detenido en flagrancia en la capital potosina.

La Fiscalía General del Estado informó que la captura fue realizada por elementos de la Policía de Investigación en la colonia Simón Díaz, al sur de la ciudad, tras un operativo derivado de denuncias ciudadanas y labores de inteligencia.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso intentó huir a bordo de un vehículo, lo que desató una persecución. Durante el trayecto, presuntamente accionó un arma de fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión conforme a protocolo.

La persecución concluyó cuando el vehículo volcó. El hombre resultó lesionado y fue asegurado en el sitio para posteriormente ser trasladado a recibir atención médica bajo custodia.

La autoridad señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación para definir su situación jurídica en las próximas horas.