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Seguridad

Cae exalcalde de Tampamolón y su esposa con un arsenal

La Guardia Civil Estatal interceptó su camioneta en la carretera a San José de la Cruz

Por Huasteca Hoy

Mayo 23, 2026 09:39 a.m.
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Foto: SSPC

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      El expresidente municipal de Tampamolón Corona, Isidro Mejía Gómez, así como de su esposa Gabriela "N", fueron detenidos durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil Estatal en la Huasteca potosina.

      De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del Rancho 'El Diamante', donde los agentes estatales detectaron una camioneta Dodge RAM roja cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva e intentaron huir al notar la presencia policial.

      Tras marcarles el alto y realizar una inspección, los oficiales aseguraron ocho armas de fuego de distintos calibres, entre ellas un fusil AK-47 conocido como "cuerno de chivo", un arma AR-15, una escopeta semiautomática, dos rifles y tres armas cortas.

      Además fueron decomisados siete cargadores y 86 cartuchos útiles.

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      La pareja detenida, junto con las armas, municiones y la camioneta asegurada, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

      Isidro Mejía Gómez gobernó el municipio de Tampamolón Corona durante el periodo 2018-2021 y anteriormente fue objeto de procedimientos de carácter político y administrativo.

      En 2021, el Congreso del Estado aprobó una sanción de inhabilitación para ocupar cargos públicos, derivada de presuntas irregularidades relacionadas con el procedimiento de consulta indígena para la integración del Plan Municipal de Desarrollo durante su administración.

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