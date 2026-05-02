Cae hombre acusado de agredir a dos ancianitos en Tancanhuitz

Un hombre de 45 años fue detenido en el municipio de Tancanhuitz, señalado como probable responsable de violencia familiar en agravio de dos adultos mayores.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que la aprehensión de Silverio "N" se realizó en la localidad de Tamaletón Tercera Sección, donde también ocurrieron los hechos denunciados.

Según las investigaciones, el incidente se registró el pasado 3 de abril, cuando el ahora detenido habría llegado al domicilio de las víctimas —de 67 y 66 años— en estado de ebriedad. En el lugar, presuntamente exigió dinero y comida; al no obtenerlos, comenzó a insultarlos y posteriormente habría ejercido violencia física, además de llevarse diversos objetos.

El caso avanzó tras la denuncia correspondiente, lo que permitió a agentes de la Policía de Investigación ubicar y detener al señalado mediante una orden de aprehensión.

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Silverio "N" fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.