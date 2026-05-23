Cae joven con moto robada
El joven circulaba sin placas sobre avenida Universidad; la unidad tenía reporte de robo con violencia.
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Un hombre de 20 años fue detenido por elementos de la Policía Vial Municipal luego de ser sorprendido cuando circulaba en una motocicleta con reporte de robo reciente.
La detención ocurrió durante acciones de vigilancia y prevención en el cuadrante centro, cuando los oficiales detectaron al joven mientras conducía una motocicleta sin placas de circulación sobre avenida Universidad.
Tras informarle sobre la infracción, los agentes verificaron los datos de identificación de la unidad en la base del C4 Municipal, donde se confirmó que la motocicleta contaba con reporte de robo con violencia desde el pasado 7 de mayo de 2026.
El detenido fue trasladado para la certificación médica correspondiente, en la que resultó con aliento alcohólico.
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Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.
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