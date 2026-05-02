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Cae letrero del Tec Superior en cables de CFE y causa incendio

El siniestro fue atendido oportunamente para evitar daños mayores

Por Pulso Online

Mayo 02, 2026 03:35 p.m.
A
Cae letrero del Tec Superior en cables de CFE y causa incendio

La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos informó que, tras recibir un llamado de auxilio, personal operativo acudió a las inmediaciones del Tecnológico Superior, a la entrada del fraccionamiento Los Lagos.

En el lugar se detectó un espectacular cuya estructura se encontraba rozando cables de energía eléctrica, lo que representaba un riesgo inminente.

De manera inmediata se procedió a acordonar la zona y dar aviso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe señalar que esta situación provocó un incendio en un pastizal cercano, mismo que fue atendido oportunamente.

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Posteriormente, arribó personal técnico de CFE, quienes realizaron las maniobras necesarias para corregir el desperfecto y eliminar el riesgo.

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