Cae presunto autor de homicidio en Balcones del Valle

En seguimiento a las indagatorias por el deceso de una persona en la colonia Balcones del Valle de la capital potosina, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó de la captura de Jesús Benito "N", por medio de una orden de aprehensión.

Fue durante la noche del 23 de abril de 2026 cuando la víctima estaba dentro de su vehículo sobre la calle Fuente de Hércules, donde arribó el ahora señalado y presuntamente abrió fuego en su contra, causándole lesiones que lo privaron de la vida poco tiempo después.

Durante las labores operativas, la Policía de Investigación (PDI) tuvo conocimiento de que el hecho habría derivado de asuntos sentimentales, por lo que Agentes Fiscales robustecieron la carpeta de investigación y obtuvieron el mandato respectivo.

Asimismo, la PDI detuvo a Jesús Benito "N", a quien además ya tenían identificado como supuesto objetivo criminal y generador de violencia en la ciudad, al supuestamente pertenecer a una célula delictiva independiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Foto:Archivo

Esta persona fue trasladada al centro penitenciario ubicado en la Delegación La Pila y en las próximas horas enfrentará al Juez de Control en su audiencia inicial bajo el delito de homicidio calificado; la FGE mantendrá las investigaciones en contra de dicho sujeto.