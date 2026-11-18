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La Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de la Guardia Civil Municipal de Soledad atendió el reporte por un accidente en la prolongación del bulevar Río Santiago, en donde una unidad distribuidora de gas en tanques había caído en una zona de trabajos de la ampliación que realiza la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP).

El titular de Seguridad Vial, Miguel Ángel Hernández Hernández, afirmó que agentes acudieron al lugar, donde se apoyó a la empresa representante de la camioneta en la extracción de la unidad.

Detalló que el incidente fue ocasionado por el exceso de velocidad del conductor, quien salió ileso del hecho. Agregó que tampoco se registraron daños a la infraestructura urbana, por lo que únicamente se generó la sanción correspondiente por conducción a velocidad no permitida.

Indicó que en el lugar existe señalética que advierte de la zona de trabajos de urbanización, lo cual habría sido ignorado por el automovilista.

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Destacó que en este hecho no hubo una situación que lamentar. La unidad fue rescatada y la empresa respondió con todas las maniobras necesarias.

Tras este incidente pidió a los automovilistas a tomar en cuenta las recomendaciones y principalmente los señalamientos viales.