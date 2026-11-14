Cae sujeto dedicado al asalto con violencia

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A sus 18 años de edad ya lo relacionan con más de 30 atracos en la ciudad

Un joven de 18 años de edad, al que relacionan con más de 32 asaltos, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante labores de inteligencia y despliegues operativos en la colonia Julián Carrillo.

Al individuo se le identifica como Kevin "N" de 18 años de edad, identificado como objetivo prioritario por su probable relación con al menos 32 robos a tiendas de conveniencia cometidos con violencia durante 2026, principalmente en sectores del sur y oriente de la ciudad.

De acuerdo con información de inteligencia, la persona detenida estaría también relacionada con la distribución independiente de droga.

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Durante su detención, los agentes policiales le aseguraron diez dosis de una sustancia con características similares al cristal, por lo que lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene las labores de inteligencia y operación para identificar y detener a quienes presuntamente participan en actividades delictivas.