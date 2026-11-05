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Seguridad

Caen otros cuatro "narcos" en la entidad

En distintos municipios, la Estatal aseguró a los sospechosos con múltiples dosis de droga

Por Redacción

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Caen otros cuatro "narcos" en la entidad
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      Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a cuatro supuestos narcomenudistas, entre ellos un adolescente de San Martín Chalchicuautla.

      Fue en distintos dispositivos de vigilancia desplegados en las cuatro regiones de la entidad, que a los señalados por delitos contra la salud se les incautaron múltiples dosis de estupefacientes, además de objetos prohibidos.

      En la colonia Progreso de la capital potosina, fue detenido Alejandro "N", de 21 años, a quien se le aseguraron diez dosis de una sustancia con características similares al cristal. Mientras que, en Rioverde, fue detenido Gerardo "N", de 38 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de cristal.

      Por otro lado, en Cedral, fue detenido José Arturo "N", de 33 años, a quien se le aseguraron 15 artefactos conocidos como ponchallantas y dos motocicletas.

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      Finalmente, en el municipio de San Martín, un adolescente fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente le encontraran en su poder varias dosis de sustancias con características similares a las drogas conocidas como cristal y marihuana.

      Dicho aseguramiento se realizó durante operativos de seguridad que se mantienen activos en la región Huasteca para prevenir actividades delictivas.

      Durante una de estas intervenciones, los agentes estatales detectaron al menor de edad y, tras efectuar una revisión, le aseguraron decenas de dosis de  cristal, así como porciones de hierba verde y seca con apariencia de marihuana.

      Ante esta situación, los oficiales procedieron a su detención y al aseguramiento de las sustancias, para dar seguimiento al procedimiento legal correspondiente.

      La dependencia estatal no precisó la edad del adolescente, su identidad ni la localidad donde ocurrió la intervención.

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