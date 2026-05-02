Caen seis presuntos narcomenudistas en operativos
SSPC informa detenciones en distintos municipios; aseguran droga y equipo
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó —mediante un comunicado— la detención de seis personas presuntamente vinculadas a la distribución de estupefacientes en distintos municipios de San Luis Potosí.
Según la dependencia, las acciones se realizaron como parte de operativos de vigilancia e inteligencia encabezados por la Guardia Civil Estatal (GCE), en coordinación con el Ejército Mexicano y otras corporaciones.
En Villa de Arriaga fue detenido Julio "N", de 23 años, en posesión de dosis de "cristal". En la zona metropolitana, al oriente, se aseguró a un individuo presuntamente relacionado con robo a casa habitación, a quien se le encontró marihuana, una réplica de arma de fuego y una motocicleta sin placa.
En Ciudad Valles, otro sujeto identificado como Julio "N", de 21 años, fue detenido con diversas dosis de droga; además, en un operativo conjunto con autoridades federales y la Policía de Investigación (PDI), se aseguraron estupefacientes, "ponchallantas" y equipo presuntamente utilizado para su distribución.
En Aquismón fueron detenidos Jaime "N", de 43 años, y Javier "N", de 26 años, a quienes se les decomisaron múltiples dosis de droga, dinero en efectivo, una báscula, una selladora y una camioneta.
Finalmente, en Rioverde fue asegurado José "N", de 58 años, en posesión de diversas sustancias ilícitas.
La SSPC indicó que estos operativos forman parte de las acciones de prevención e inteligencia desplegadas en las cuatro regiones del estado.
