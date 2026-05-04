Caen tres en Salinas; indagan posible vínculo con homicidio

La Guardia Civil Estatal (GCE) informó la detención de tres personas en el municipio de Salinas de Hidalgo, durante operativos de seguridad y prevención realizados en las últimas horas.

De acuerdo con la corporación, en una primera intervención fue detenido Marco "N", de 26 años, por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de droga, portación de arma de fuego y cohecho.

A esta persona le fueron aseguradas dosis de presunto "cristal", un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador y 500 pesos en efectivo.

En otro hecho, también en Salinas de Hidalgo, fueron detenidos Jonathan "N", de 38 años, y Jorge "N", de 46 años, quienes presuntamente portaban una navaja y habrían ofrecido dinero a los elementos estatales para evitar su detención.

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Según la información oficial, ambos podrían estar relacionados con la privación de la vida de una persona; sin embargo, será la Fiscalía General del Estado la que determine si existe responsabilidad penal en ese caso.

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Los tres detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación legal.