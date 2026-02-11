Camioneta arrolla a motociclistas y termina contra una pared en Pedro Moreno
El accidente ocurrió anoche en el cruce con Aquiles Serdán; hay personas lesionadas
Un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta dejó personas lesionadas la noche de ayer en el cruce de Pedro Moreno y Aquiles Serdán.
De acuerdo con testigos, el impacto fue fuerte y provocó que la camioneta terminara incrustada contra una pared tras arrollar a los motociclistas.
Vecinos y automovilistas que presenciaron el hecho auxiliaron a los heridos mientras arribaban los cuerpos de emergencia. Paramédicos brindaron atención en el lugar y valoraron a las personas afectadas.
La circulación en la zona presentó afectaciones durante varios minutos, por lo que autoridades recomendaron conducir con precaución y utilizar vías alternas.
Elementos de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.
