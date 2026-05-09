Camioneta de valores, involucrada en choque sobre Río Santiago

Una persona lesionada, fue el saldo de choque entre una camioneta de valores y un automóvil compacto en el bulevar Río Santiago.

Los hechos se registraron antes de las 10:00 de la mañana de hoy sábado, donde una camioneta de valores tuvo contacto con automóvil Chevrolet Spark de color negro cuando circulaban en carriles centrales del bulevar con dirección a la carretera a Matehuala.

Al llegar a la altura de la calle de Ayuntamiento, en la colonia Guanos, la camioneta de valores tuvo contacto de su lado izquierdo con el auto compacto, sacándolo del carril izquierdo para chocar con la guarnición y volcar para finalmente quedar en carril contrario en posición normal.

Una persona resultó lesionada y fue trasladada para su atención médica especializada, mientras elementos de la Guardia Estatal División Caminos tomaron conocimiento del accidente.

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