logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA BENE SAN LUIS

Fotogalería

LA BENE SAN LUIS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales

El conductor abandonó la unidad tras derribar dos postes y un transformador en Morales.

Por Redacción

Mayo 17, 2026 10:18 a.m.
A
Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales

Durante la madrugada de este domingo, una camioneta chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y derribó otro más en la primera privada de la calle Oro y calle Oro, en la colonia Morales.

El accidente se registró cerca de la 01:00 de la mañana, cuando el conductor impactó la unidad contra un poste y posteriormente derribó otro más junto con su transformador, lo que dejó sin energía eléctrica a la colonia.

Tras el percance, el conductor abandonó la camioneta en el lugar y se retiró.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


 

" data-width="500" data-show-text="false">

LEA TAMBIÉN

Camionero arrolla y da muerte a motociclista afuera de Morales

El infortunado derrapó y al caer al piso la pesada unidad le pasó encima

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita
Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita

Jeep se impacta contra tráiler en bulevar Españita

SLP

Redacción

El conductor del Jeep sufrió golpes leves tras impactar la parte trasera de un tráiler estacionado.

Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales
Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales

Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales

SLP

Redacción

El conductor abandonó la unidad tras derribar dos postes y un transformador en Morales.

Por traer armas detienen a cuatro
Por traer armas detienen a cuatro

Por traer armas detienen a cuatro

SLP

Redacción

38 detenidos en las últimas 24 horas
38 detenidos en las últimas 24 horas

38 detenidos en las últimas 24 horas

SLP

Redacción