Camioneta derriba postes de la CFE y deja sin luz a vecinos de Morales

Durante la madrugada de este domingo, una camioneta chocó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y derribó otro más en la primera privada de la calle Oro y calle Oro, en la colonia Morales.

El accidente se registró cerca de la 01:00 de la mañana, cuando el conductor impactó la unidad contra un poste y posteriormente derribó otro más junto con su transformador, lo que dejó sin energía eléctrica a la colonia.

Tras el percance, el conductor abandonó la camioneta en el lugar y se retiró.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" data-width="500" data-show-text="false">