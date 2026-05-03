Camioneta pierde control y choca casa en Soledad

Solo se registraron daños materiales en un choque de vehículo contra objeto fijo en la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, en Soledad.

El reporte se realizó a las 13:30 horas, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Aveo de color gris circulaba sobre la avenida de Las Estaciones. Al llegar al tramo entre las calles Derecho de Huelga y Aguasto Spies, el conductor perdió el control hacia su derecha, impactando un puesto de acero de seguridad, continuando su trayectoria errática hasta terminar impactando una casa.

Al sitio arribaron autoridades de Soledad, quienes tomaron conocimiento de los hechos.