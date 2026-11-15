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Camionetas son consumidas por completo en un incendio

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Camionetas son consumidas por completo en un incendio
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      CIUDAD VALLES.- Dos camionetas que se encontraban estacionadas en una privada de la colonia Hidalgo destruidas a consecuencia de un incendio. Existen indicios de que el fuego pudo haber sido provocado.

      Fue minutos antes de las 5:00 de la mañana cuando se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos en la privada Río Taninul, cerca de la calle Fray Andrés de Olmos, debido a que dos vehículos estaban siendo consumidos por las llamas.

      Los elementos de dicha corporación acudieron al sitio y encontraron que el fuego afectaba a dos camionetas de doble rodada, por lo que realizaron las maniobras necesarias para controlar el siniestro. Aunque lograron sofocar las llamas, ambas unidades presentaban daños materiales de consideración.

      Durante la inspección del lugar fue localizada una botella con aparentes residuos de combustible, situación que generó sospechas de que el incendio pudo haber sido ocasionado provocado.No obstante, hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego y quién o quiénes podrían estar involucrados.

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      De manera extraoficial se mencionó que los vehículos pertenecen a personas dedicadas a la comercialización de elotes, aunque dicha información no ha sido corroborada. El incidente dejó cuantiosas pérdidas materiales y será necesario que las autoridades investiguen las circunstancias en que ocurrió, para determinar si existe algún delito que perseguir.

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