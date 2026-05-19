Caravana de taxistas colapsa zona poniente de la capital
La movilización avanza lento hacia Prolongación Chapultepec; Policía Vial mantiene operativo en la zona poniente
Una manifestación de taxistas provoca tráfico intenso sobre avenida Chapultepec, en la zona poniente de la capital potosina, durante la mañana de este martes.
De acuerdo con reportes viales, el contingente avanza lentamente hacia Prolongación Chapultepec, luego de concentrarse sobre la misma avenida, frente al parque Tangamanga.
La movilización contempla recorrido por avenida Chapultepec, Sierra Vista y Circuito Potosí, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas, salir con tiempo y extremar precauciones.
Elementos de Policía Vial mantienen un despliegue en el cuadrante poniente para regular el tránsito y orientar a los conductores.
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