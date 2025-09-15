Cerrado, desnivel de glorieta del Real Inn

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó de cierres viales, tras la lluvia registrada este lunes 15 de septiembre.

Reporta que se ha realizado el cierre a la circulación vehicular en el paso a desnivel de la glorieta del Real Inn, al poniente de la ciudad.

Además, continúa el cierre de la lateral de Salvador Nava Martínez en su tramo hacia Tatanacho.

El resto de las vías principales están abiertas a la circulación vehicular.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

PRONÓSTICO POR ZONAS EN EL ESTADO: