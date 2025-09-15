logo pulso
Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Izan Bandera Monumental en la capital potosina

Seguridad

Cerrado, desnivel de glorieta del Real Inn

Se mantiene el pronóstico de lluvias este lunes 15 de septiembre

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 02:46 p.m.
A
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó de cierres viales, tras la lluvia registrada este lunes 15 de septiembre. 

Reporta que se ha realizado el cierre a la circulación vehicular en el paso a desnivel de la glorieta del Real Inn, al poniente de la ciudad. 

Además, continúa el cierre de la lateral de Salvador Nava Martínez en su tramo hacia Tatanacho.  

El resto de las vías principales están abiertas a la circulación vehicular. 

PRONÓSTICO POR ZONAS EN EL ESTADO: 

