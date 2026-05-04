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Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos

El conductor de una "estaquitas" habría invadido carril sobre la autopista Valles-Rayón

Por Huasteca Hoy

Mayo 04, 2026 04:41 p.m.
A
Chocan de frente camioneta y autobús; hay dos muertos

TAMASOPO.- Una camioneta particular se estrelló contra un autobús de la línea Autonaves en la autopista Valles-Rayón; de manera extraoficial hubo dos fallecidos y varios heridos.

Lo anterior ocurrió este lunes alrededor de las 16:00 horas, en el kilómetro 31 de la carretera de cuota, tramo Rayón-Tamasopo, a la altura de Puerto Verde.

Una camioneta Nissan "estaquitas", que era conducida de Valles hacia Rayón, habría invadido carril y chocó contra un autobús de la línea Autonaves, que salió de la terminal de San Luis Potosí, capital, con destino a Tamazunchale.

Según testigos, en la camioneta viajaban dos personas, quienes perdieron la vida al instante, pues la unidad quedó destrozada. Sin embargo, la información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

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El autobús, tras el impacto, se estrelló contra un cerro, y el chofer resultó con lesiones graves, mientras que varios pasajeros presentaron lesiones de menor consideración.

Socorristas de varios municipios se movilizaron para trasladar a los heridos a diferentes hospitales.

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