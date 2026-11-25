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Dos automóviles protagonizaron un aparatoso accidente vial en la colonia Jardines del Estadio, en donde los daños materiales fueron considerables, pero no se registraron personas lesionadas en este hecho.

Cerca de las once de la mañana de este martes, un automóvil Bora de color rojo se desplazaba sobre la calle Benigno Arriaga en la mencionada colonia.

Al llegar a la avenida Zenón Fernández, el conductor no cedió el paso ante vía principal y al intentar cruzar se impactó contra una camioneta Honda de color blanco que circulaba por ahí en esos momentos, la cual ante el golpe se estrelló también contra la base de concreto de un poste de alumbrado público que ahí se localiza.

A causa del hecho los dos autos acabaron con daños materiales de consideración, pero no hubo heridos. Además, acudieron agentes de la Policía Vial Municipal a tomar conocimiento del percance en espera de que los involucrados llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras.

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