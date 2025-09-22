logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Fotogalería

"CALAVERA MEXICANA. SÍMBOLO DE VIDA"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos

Por Redacción

Septiembre 22, 2025 12:48 p.m.
A
Fotos: CEPC

Fotos: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre un aparatoso accidente en la autopista San Luis-Villa de Arriaga

Reportó que su personal atendió el percance suscitado en el kilómetro 69, cercano a la comunidad de Agua Gorda.

En la zona, un tráiler se impactó contra un vehículo compacto, el cual, se comenzó a incendiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: CEPC

Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos, pero se precisó que en la atención del siniestro participan la CEPC y Bomberos Metropolitanos de Villa de Arriaga.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga
Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

SLP

Redacción

Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos

Asegura FGE que hay pistas de posibles feminicidas en Mexquitic
Asegura FGE que hay pistas de posibles feminicidas en Mexquitic

Asegura FGE que hay pistas de posibles feminicidas en Mexquitic

SLP

Rubén Pacheco

Esto, luego del asesinato de dos hermanas en la comunidad de Agua Señora

Localizan en Soledad una grúa hurtada
Localizan en Soledad una grúa hurtada

Localizan en Soledad una grúa hurtada

SLP

Redacción

Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros
Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros

Maleantes dan muerte a un jovencito a tiros

SLP

Redacción

Lo persiguieron hasta darle alcance y luego de acribillarlo se dieron a la fuga