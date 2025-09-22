Chocan tráiler y compacto en autopista SLP-Villa de Arriaga

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó sobre un aparatoso accidente en la autopista San Luis-Villa de Arriaga.

Reportó que su personal atendió el percance suscitado en el kilómetro 69, cercano a la comunidad de Agua Gorda.

En la zona, un tráiler se impactó contra un vehículo compacto, el cual, se comenzó a incendiar.

Fotos: CEPC

Hasta el momento no se ha informado sobre heridos o fallecidos, pero se precisó que en la atención del siniestro participan la CEPC y Bomberos Metropolitanos de Villa de Arriaga.