Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella
El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves
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Un camión de carga se metió al bulevar Río Santiago, pero al llegar al puente de Rubén Darío se atoró en el puente.
Además, el chofer de un vehículo Chevrolet que circulaba atrás del camión lo chocó en la parte posterior del camión.
El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves, pero sólo se reportan daños materiales.
Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) tomaron conocimiento de los hechos.
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