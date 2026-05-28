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Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella

El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves

Por Redacción

Mayo 28, 2026 02:20 p.m.
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Chofer atora camión en puente de Río Santiago; otro auto se estrella
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      Un camión de carga se metió al bulevar Río Santiago, pero al llegar al puente de Rubén Darío se atoró en el puente.

      Además, el chofer de un vehículo Chevrolet que circulaba atrás del camión lo chocó en la parte posterior del camión.

      El incidente se reportó después de las 12:00 de este jueves, pero sólo se reportan daños materiales.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) tomaron conocimiento de los hechos.

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