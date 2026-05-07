logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

La Fiscalía General del Estado inició investigación y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal

Por Huasteca Hoy

Mayo 07, 2026 12:24 p.m.
A
Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- El chofer de un camión naranjero fue encontrado sin vida a bordo de su unidad, en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

Este jueves, poco antes de las 11 de la mañana, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que había un hombre desvanecido a bordo de un camión que se encontraba orillado en el kilómetro 369 de la carretera federal número 85, entre el ejido La Calera y el lugar conocido como El Bañito.

Inmediatamente se trasladaron a ese lugar los paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero al arribar se dieron cuenta de que no había nada por hacer, pues el hombre tenía varias horas de haber fallecido; su cuerpo ya estaba rígido.

También llegaron oficiales de la Guardia Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada, aunque en redes sociales varios usuarios comentaron que se trataba de un vecino de El Refugio, perteneciente a Rioverde, y le apodaban "El Ratón".

Las autoridades presumen que llevó un cargamento de naranja a la juguera de Huichihuayán y, cuando volvía a Rioverde, a su paso por Ciudad Valles, sufrió un infarto agudo al miocardio, pues el cuerpo no tenía huellas de violencia.

El personal de la Fiscalía General del Estado procesaría indicios y trasladaría el cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale
Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

La Fiscalía General del Estado inició investigación y trasladó el cuerpo al Servicio Médico Legal

Detienen a hombre con 133 bolsas de marihuana en Valles
Detienen a hombre con 133 bolsas de marihuana en Valles

Detienen a hombre con 133 bolsas de marihuana en Valles

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal informó que el detenido estaría presuntamente vinculado a un grupo criminal

Aseguran más de 5 kilos de cristal en Matehuala
Aseguran más de 5 kilos de cristal en Matehuala

Aseguran más de 5 kilos de cristal en Matehuala

SLP

Redacción

Un hombre fue detenido durante un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado

Cae presunto integrante de grupo criminal en Ciudad Valles
Cae presunto integrante de grupo criminal en Ciudad Valles

Cae presunto integrante de grupo criminal en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

La Guardia Civil lo interceptó en una camioneta Jeep gris y le aseguró drogas