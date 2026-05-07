Chofer naranjero muere a bordo de camión en la Valles-Tamazunchale

CIUDAD VALLES.- El chofer de un camión naranjero fue encontrado sin vida a bordo de su unidad, en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

Este jueves, poco antes de las 11 de la mañana, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que había un hombre desvanecido a bordo de un camión que se encontraba orillado en el kilómetro 369 de la carretera federal número 85, entre el ejido La Calera y el lugar conocido como El Bañito.

Inmediatamente se trasladaron a ese lugar los paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero al arribar se dieron cuenta de que no había nada por hacer, pues el hombre tenía varias horas de haber fallecido; su cuerpo ya estaba rígido.

También llegaron oficiales de la Guardia Nacional, quienes procedieron a acordonar la zona.

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Por el momento, la identidad del occiso no ha sido confirmada, aunque en redes sociales varios usuarios comentaron que se trataba de un vecino de El Refugio, perteneciente a Rioverde, y le apodaban "El Ratón".

Las autoridades presumen que llevó un cargamento de naranja a la juguera de Huichihuayán y, cuando volvía a Rioverde, a su paso por Ciudad Valles, sufrió un infarto agudo al miocardio, pues el cuerpo no tenía huellas de violencia.

El personal de la Fiscalía General del Estado procesaría indicios y trasladaría el cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor.