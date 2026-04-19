Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado

Un muerto y un lesionado en choque de vehículos contra objeto fijo en la calle del saucito sobre la lateral de parque Tangamanga II.

El reporte a las 07:30 de la mañana.

Cuando dos jóvenes de 18 años y uno de 16 viajaban en un vehículo Chrysler PT Cruiser sobre la calle del saucito, al llegar a la calle de capulín pierde el control hacia su derecha, impacta con las rejas del parque y termina incrustado en un árbol dentro del parque Tangamanga II.

Al sitio arribaron paramédicos, encontrando al conductor sin signos vitales y un joven que lo acompañaba lesionado quien no quiso traslado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la guardia civil de la SSPC municipal acordonaron el área como primeros respondientes, posteriormente agentes de la PDI y peritos de la Fiscalía del Estado inician con el levantamiento del cuerpo.