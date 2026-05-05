Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados

ÉBANO.- Dos hombres resultaron lesionados, luego de un choque entre una motocicleta y una bicicleta, a la altura del ejido 20 de Noviembre.

Lo anterior sucedió la noche del lunes, sobre la calle principal del ejido mencionado, frente a la empresa GEOTECO.

Fuentes oficiales informaron que los involucrados fueron dos hombres: uno de 21 años de edad, quien conducía la motocicleta y presentó golpes leves; mientras que el otro, de 67 años, que viajaba en bicicleta, sufrió un golpe severo en el cráneo, con sangrado abundante, además de diversas abrasiones en brazo y pierna.

Elementos de Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, logrando controlar la hemorragia del adulto mayor antes de su traslado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos fueron llevados al Hospital Básico Comunitario para su valoración médica, donde su estado de salud quedó bajo observación.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, como el uso de casco en motociclistas, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este tipo de accidentes.