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Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados

El adulto mayor sufrió un golpe severo en el cráneo y fue trasladado al hospital local

Por Huasteca Hoy

Mayo 05, 2026 02:25 p.m.
A
Choque entre ciclista y motociclista deja a dos lesionados

ÉBANO.- Dos hombres resultaron lesionados, luego de un choque entre una motocicleta y una bicicleta, a la altura del ejido 20 de Noviembre.

Lo anterior sucedió la noche del lunes, sobre la calle principal del ejido mencionado, frente a la empresa GEOTECO.

Fuentes oficiales informaron que los involucrados fueron dos hombres: uno de 21 años de edad, quien conducía la motocicleta y presentó golpes leves; mientras que el otro, de 67 años, que viajaba en bicicleta, sufrió un golpe severo en el cráneo, con sangrado abundante, además de diversas abrasiones en brazo y pierna.

Elementos de Comisión Nacional de Emergencias acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, logrando controlar la hemorragia del adulto mayor antes de su traslado.

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Ambos fueron llevados al Hospital Básico Comunitario para su valoración médica, donde su estado de salud quedó bajo observación.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención, como el uso de casco en motociclistas, ya que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este tipo de accidentes.

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