Choque entre patrulla y vehículo deja solo daños materiales en Lomas del Pedregal
Solo se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas en el accidente vial.
Un choque entre un vehículo particular y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dejó únicamente daños materiales.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en la intersección de Circuito Potosí y Sierra Leona, cerca de Plaza Chapultepec, en la zona de Lomas del Pedregal.
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