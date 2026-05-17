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Choque entre patrulla y vehículo deja solo daños materiales en Lomas del Pedregal

Solo se reportaron daños materiales, sin personas lesionadas en el accidente vial.

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:02 p.m.
A
Choque entre patrulla y vehículo deja solo daños materiales en Lomas del Pedregal

Un choque entre un vehículo particular y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dejó únicamente daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en la intersección de Circuito Potosí y Sierra Leona, cerca de Plaza Chapultepec, en la zona de Lomas del Pedregal.

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