Choque entre patrulla y vehículo deja solo daños materiales en Lomas del Pedregal

Un choque entre un vehículo particular y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dejó únicamente daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en la intersección de Circuito Potosí y Sierra Leona, cerca de Plaza Chapultepec, en la zona de Lomas del Pedregal.