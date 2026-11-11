Choque entre tractocamión y auto deja fuertes daños

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Fuertes daños materiales se registraron en un accidente vial entre un automóvil y un tractocamión. Esto, en la cima del puente del Anillo Periférico Norte y la carretera a Matehuala. Por suerte, no se registraron personas lesionadas. De acuerdo a los hechos, alrededor de las siete de la noche los dos vehículos se desplazaban por el Periférico en dirección hacia la carretera a Rioverde.

Al estar en la cima del puente, el chofer del tractocamión realizó maniobra de camioneta de carril sin percatarse que a un costado circulaba el automóvil Nissan Sentra, al cual le pegó en costado haciendo que se trepara sobre el camellón central.

Ante el impacto, también el tractocamión dio un giro y quedó en sentido contrario sobre los mismos carriles en que se desplazaba, por suerte el hecho no pasó a mayores pero el carro se llevó la peor parte ya que sus daños fueron considerables.

Elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a realizar el reporte del accidente, en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo en lo particular respecto a los destrozos.

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