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Choque frontal deja dos muertos en la Valles-Rioverde

Las camionetas involucradas fueron una Chevrolet Silverado y una Mitsubishi

Por Huasteca Hoy

Mayo 02, 2026 03:45 p.m.
A
Choque frontal deja dos muertos en la Valles-Rioverde

RIOVERDE.- Dos camionetas colisionaron de frente y posteriormente volcaron en la carretera federal Valles-Rioverde. El saldo fue de dos personas fallecidas y tres heridas.

Lo anterior ocurrió el viernes por la tarde, en el kilómetro 117+500, a la altura del entronque hacia el ejido Santa Rita.

Una camioneta Chevrolet Silverado negra, conducida por Juan Pablo P., de 26 años de edad, originario del rancho La Luz, en el municipio de Rayón, se estrelló de manera frontal contra una camioneta Mitsubishi blanca, manejada por Guillermo del Ángel Zavala, de 37 años, quien radica en la colonia Las Brisas del municipio de Tamuín.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer quién invadió carril; sin embargo, debido al fuerte impacto, ambas unidades acabaron volcadas a la orilla de la carretera y los dos conductores perdieron la vida al instante.

Bomberos de Rioverde, con apoyo de socorristas, rescataron con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas a un hospital. Se desconoce su estado de salud.

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